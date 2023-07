Sinnai in festa per Santa Barbara, la sua patrona. Tre giorni per la sagra d'estate, un appuntamento religioso e di spettacoli in piazza che non dimentica neppure i suoi emigrati, chi si è stabilito ormai lontano da casa, chi vive nella penisola e nel resto del mondo per studio o per lavoro. Un appuntamento quest'ultimo previsto per domenica alle 10 con una messa dedicata «proprio ai sinnaesi lontani perché l'amore per Santa Barbara sia motivo di ritorno alle loro origini». Non saranno dimenticati neppure l'ex parroco, don Alberto Pistolesi, morto giovanissimo nel dicembre 2021 e la missionaria sinnaese Maria Paola Olla, scomparsa nel 2009 fra i "meninos de rua", a San Paolo del Brasile. Una vita, la sua, spesa soprattutto per i poveri di quella grande metropoli.

La festa è organizzata dall'associazione cattolica Santa Barbara presieduta da Sergio Olla, dal Comitato e dalla parrocchia, con padre Gabriele Biccai. Si inizia oggi alle 18 con l’esposizione del Santissimo alle 18 e con una messa alle 19. Sabato alle 18 l'adorazione eucaristica. Alle 19 la messa in suffragio di don Pistolesi e della missionaria Maria Paola Olla.

Sabato iniziano anche i festeggiamenti civili. Per le 22 è in programma una gara poetica con gli improvvisatori Filia, Orrù, Zedda e Melis. Alla chitarra Stefano Campus. Domenica messa alle 8 e alle 10 (per i sinnaesi lontani). Messa solenne alle 19 concelebrata da don Giuseppe Orrù e da padre Biccai e animata dal coro Segossini. Seguirà la processione che accompagnata dalla banda musicale "Giuseppe Verdi" di Sinnai attraverserà le vie Roma, Napoli, Trinità, Bonarba, Funtaneddas, Roccheddas, Amsicora, Piazza Scuole, Fara, Soleminis, Funtanaziu, Roma, Piazza chiesa, col rientro del simulacro di Santa Barbara nella sua chiesa parrocchiale. Sempre domenica alle 21, in Piazza chiesa si terranno i fuochi artificiali della ditta Contini di Serdiana. Alle 22, serata musicale col complesso "I Karma" (Passi nuovi tour).

Lunedì 17 luglio, giornata conclusiva che prevede anche la festa di Nostra Signora del carmelo e dei Santi Gioacchino a Anna, nonni di Gesù. Si chiuderà alle 22 con uno spettacolo attesissimo in piazza con musica e cabaret con Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu, che presenterà "Cala scraffingiu".

