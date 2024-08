Stanno per essere ultimati i lavori per la rotonda sulla circonvallazione Settimo-Sinnai, all’altezza dello svincolo per quest'ultimo Comune.

L’intervento dovrebbe concludersi entro settembre, eliminando il traffico che ora si riversa nel centro abitato di Settimo San Pietro e in particolare lungo la via San Salvatore. L’opera è stata finanziata dalla Città metropolitana per mettere in sicurezza lo svincolo, particolarmente frequentato.

La Città metropolitana ha previsto una seconda rotatoria a qualche centinaia di metri di distanza con svincolo per Settimo San Pietro. Complessivamente si spenderanno circa 200mila euro.

