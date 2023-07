Un giovane di 38 anni di Sinnai è stato arrestato dai carabinieri della stazione per scontare tre anni e nove mesi di reclusione per una rapina a Cagliari nel 2019 e per porto di fucile nel 2018.

L’ordine di carcerazione spiccato dalla Procura cagliaritana è riferito ad un episodio del 2018 quando l’indagato fu arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo di Quartu per detenzione di un fucile e di munizioni, per ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale. Tutti reati che gli costarono una condanna a 16 mesi di reclusione.

Il secondo episodio risale invece al 2019 quando il giovane fu accusato di una rapina commessa in un esercizio pubblico di Cagliari che gli costarono una nuova condanna a due anni e otto mesi reclusione. Ora l’ordine di carcerazione disposto dalla Procura (nel frattempo l’indagato aveva già scontato alcuni mesi di detenzione).

Il giudice ha tirato le somme: l’indagato deve scontare ancora tre anni e nove mesi di carcere: da qui l’arresto effettuato dai carabinieri di Sinnai col trasferimento al carcere di Uta. In passato, il giovane è stato messo anche sotto accuse per truffe, con procedimenti ancora da definire.

