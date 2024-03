Vanno avanti a Sinnai in biblioteca le serate di “Incontri di montagna” che stanno riscuotendo un buon richiamo. La rassegna tematica - ideata e curata da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) - che unisce sport, natura e tutela ambientale tornerà venerdì 5 aprile alle 18,15 per parlare di rifugi e bivacchi e di una normativa specifica che sarà presentata da Alessio Saba (Agenzia Forestas). Interverranno Gianluca Melis (cicloturista), Sandro Mezzolani (AssoGuide) e altri escursionisti.

Nell'ultimo incontro dello scorso 22 marzo si è parlato del "Cammino di Santu Jacu", con i racconti di Marina Scibilia che ha guidato i presenti attraverso le sue esperienze di atleta di trail running e di camminatrice.

Da pellegrina a presidente del Cammino dell’APS Amici del Cammino di Santu Jacu, Scibilia ha messo in luce le grandi qualità e il potenziale di questo cammino religioso, da cui è nato di recente un altro percorso: il Cammino di Sant’Antioco. Alla serata ha preso parte anche Roberto Fanni, cicloturista che ha percorso in solitaria il Cammino di Santu Jacu. La sua esperienza in sella alla mountain bike ha regalato ai presenti la descrizione di un itinerario che va vissuto profondamente.

