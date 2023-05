L’Università della terza età di Sinnai e la Biblioteca comunale, nell’ambito del Patto per la lettura, organizzano un dibattito su “Verismo e Femminismo delle scrittrici italiane nel primo Novecento”.

L’appuntamento è per sabato prossimo alle 18 nella sede della biblioteca comunale di Piazza Municipio. I lavori saranno introdotti dalla bibliotecaria Luisella Saddi e dalla presidente dell’Università della terza età Ninetta Serreli.

Interverranno Flaviana Milanesi per la Marchesa Colombi, Speranzina Ollosu per Matilde Serao. E ancora, Ignazina Atzori per Ada Negri, Margherita Serra per Sibilla Aleramo, Ninetta Serreli per Grazia Deledda. L’allestimento e il video saranno curati da Teresa Zanda. L’incontro è aperto a tutti.

