In programma stasera a Solanas la 29esima edizione del presepe subacqueo. Il programma prevede la celebrazione della messa officiata dal parroco don Diego Zanda nella chiesa Madonna della Fiducia. A seguire la suggestiva fiaccolata in direzione della spiaggia dove verrà allestito il punto di ritrovo, il "raccoglimento" dei subacquei, la di benedizione delle statuine della natività. La posa, a cura dei sommozzatori, avverrà a circa 100 metri dalla battigia, all'interno di una incantevole grotta Sono tanti i sommozzatori i sommozzatori dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Guardia costiera, che si immergeranno con i sub del Club Sinnai.

Attesi anche numerosi fedeli per partecipare al rito. Il presepe subacqueo, opera dello scultore-istruttore sommozzatore Franco Congiu, rimarrà in acqua sino al prossimo 7 gennaio e chiunque potrà vistarlo anche e semplicemente in apnea.

La manifestazione, inserita nel calendario degli eventi del "Dicembre sinnaese", è organizzata dal club Sub Sinnai in collaborazione con la parrocchia Madonna della Fiducia di Solanas. Il patrocinio è del Comune di Sinnai e del Club Nautico Torre delle Stelle. Dopo la deposizione del presepe, è previsto il tradizionale scambio di auguri e con le melodie del Coro polifonico Segossini di Sinnai.

«Una tradizione», dice Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai, «che fa parte ormai della nostra storia. Un appuntamento atteso da tutti, dagli appassionati del mare, dai fedeli che ogni anno si danno appuntamento a Solanas per l'occasione. Un atto di fede a protezione dei nostri mare e di chi lo vive».

© Riproduzione riservata