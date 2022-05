Lo sfalcio delle erbacce nelle strade di Sinnai ha interessato oggi via Cilea e altre strade vicine dopo che nei giorni scorsi l'intervento, particolarmente atteso, ha interessato l'ingresso del paese lungo tratti delle vie Roma, Trieste, d'Arborea e Roccheddas. La situazione resta particolarmente critica nella via Pineta e nel quartiere attiguo, nelle vie Soleminis, Perra, Sorgiu, Carducci, Ninasuni, Deledda ed altre strade ancora dell'abitato.

“Oggi – dice l'assessore ai Servizi tecnologici Nuccio Melis - sei operai della Cosir sono intervenuti nella zona di via Cilea, sfalciando le erbacce dai marciapiedi e ripulendo la carreggiata. Le proteste sono comprensibili. L'obiettivo - aggiunge Melis - è ora quello cercare di dare priorità agli interventi, visto che sicuramente per completare la pulizia delle erbacce in tutto l'abitato occorreranno diverse settimane. Quest'anno le erbacce sono cresciute a dismisura”.

Intanto la protesta cresce con sollecitazioni di intervento che arrivano anche dalle vie Segni, traverse di Piazza Scuole. Sollecitata anche la pulizia delle piazzette. In questo contesto si sta già intervenendo nella Piazzetta Dessì. In questo caso i primi lavori sono stati effettuati dagli operai del Comune. Successivamente lo stesso sito, come ha spiegato il sindaco Tarcisio Anedda, sarà affidato alle cure della Cosir, come stabilisce il regolamento d'appalto.

Raffaele Serreli

