Un 33enne di Sinnai denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per furto e tentato furto aggravati.

Diversi gli episodi a lui riconducibili, tutti risalenti al 13 gennaio. Il primo, nelle primissime ore del mattino, quando in via Caravaggio ha forzato un distributore automatico di bevande collocato all’interno di una sala. In quel caso erano stati rubati 100 euro in contanti.

Il secondo nell’area di servizio Ip, in via San Salvatore a Settimo San Pietro, quando ha cercato di rompere l’accettatore di banconote sempre di un distributore automatico di bevande. Stavolta però non era riuscito a rubare nulla.

Il terzo in via delle Rimembranze di Sinnai, sede di alcuni uffici comunali: dopo aver rotto la porta d’ingresso ha rubato alcune bibite ancora una volta da un distributore automatico.

I Carabinieri hanno individuato il malvivente grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza.

(Unioneonline/D)

