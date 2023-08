Ha compiuto 103 anni il nonnino di Sinnai. Giovanni Olla è stato festeggiato da familiari e amici alla presenza della vicesindaca Barbara Pusceddu e del parroco padre Gabriele Biccai. Per lui anche un dono particolare: durante la festicciola in casa, ha indossato la fascia tricolore del sindaco Tarcisio Anedda che non ha potuto essere presente.

Ha ricevuto anche un dono dalla vicesindaca e una croce carmelitana dal parroco. Il nonnino, che abita con la figlia Anna e una nipote, ha gradito, scavando poi fra i ricordi della sua vita, raccontando tutto con estrema lucidità.

Nato il 12 agosto del 1923, tziu Giuseppe ha dedicato la sua vita al lavoro e all'amore per la famiglia. A 14 anni, ha iniziato a fare i manovale dopo aver frequentato qualche classe delle scuole elementari. Un muratore raffinato con tappe, oltre che nel suo paese natale, a Ortacesus, Carbonia, Castiadas, Cagliari: lui è stato sempre innamorato del suo lavoro, autentica arte, la sua con la costruzione di muri in pietra e anche in ladiri (mattoni in fango e fieno), Tantissime le abitazioni che ha costruito in paese.

Figlio unico, ha fatto anche il militare a Tempio, rischiando di finire in Africa (la missione saltò). Poi il ritorno a Sinnai, di nuovo da muratore.

«Sto bene - dice -. La vita mi ha dato tante soddisfazioni, una moglie, i figli, il lavoro, una sorella ultracentenaria, morta alcuni anni fa. Conservo ancora un buon appetito e godo di buona salute. Non posso che ringraziare il Signore per i doni che mi ha dato».

