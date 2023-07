"Cala Scraffingiu" si sposta stasera a Sinnai in occasione della festa in onore di Santa Barbara. Alle 22 in Piazza chiesa lo spettacolo di Alessandro Pili proporrà il meglio del repertorio: dalla cugina di Giorgia Meloni ad altri personaggi del sindaco di Scraffingiu, da anni protagonista della comicità in Sardegna. Ospite il giornalista dell'Unione Sarda Enrico Pilia. Grande ovviamente l'attesa.

La festa patronale in onore di Santa Barbara è iniziata sabato tra riti religiosi e civili proposti dal Comitato organizzatori col parroco padre Gabriele Biccai. Sabato c'è stata una appassionata gara poetica campidanese. Ieri sera la messa solenne concelebrata da don Giuseppe Orrù, sinnaese, parroco di Settimo San Pietro, dall'ex parroco di Sinnai, don Giovanni Abis, dal vice parroco don Guido.

Poi la solenne processione fra le strade del paese in un clima di fede. Una grande partecipazione nonostante il clima torrido. Non è mancato neppure un piccolo spettacolo di fuochi artificiali. Stasera la festa in onore dei Santi Anna e Gioacchino e dei Carmelitani. Alle 22 infine lo spettacolo col sindaco di Scraffingiu e i suoi personaggi più amati.

