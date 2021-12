Grandissima commozione a Sinnai per i funerali di don Alberto Pistolesi, il parroco di Sinnai deceduto mercoledì pomeriggio per un incidente al Poetto di Quartu.

Stamattina si è tenuto un primo rito funebre celebrato dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, piena di fedeli, mentre fuori sul sagrato tanti altri ascoltavano la cerimonia dalle casse. Nelle prime file la mamma Lidia, la sorella Valentina e il fratello Francesco.

La salma sarà poi portata a Quartu, città di don Alberto, dove alle 14,30 nella chiesa di Santo Stefano si celebrerà un secondo rito funebre. Il sacerdote, compianto da tutta la sua comunità, sarà sepolto nel cimitero di Quartu.

LA CERIMONIA – VIDEO:

LA CERIMONIA – “Don Alberto mi aveva abituato ad intervenire dall’altare in occasione di cerimonie che riguardavano aspetti importanti della vita della nostra comunità – ha detto il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda, la voce rotta dall’emozione –. Mai avrei immaginato di intervenire da questo altare per rivolgere un pensiero a lui e alla sua famiglia in una situazione così tragica”.

"Quando si è avanti negli anni – ha continuato – non si concepisce una realtà come questa. Che un nostro figlio ci possa precedere. Ecco perché mi viene difficile, oggi, rivolgere le parole alla nostra comunità. Per me don Alberto era un padre, un padre spirituale, un padre saggio. Dal primo incontro abbiamo parlato come se ci conoscessimo da sempre. Il suo sorriso straordinario abbatteva ogni barriera”.

"L’irrompere della morte provoca sempre turbamento – le parole di monsignor Baturi –. Quando poi ci raggiunge la morte improvvisa di un amico e padre, fratello e figlio come don Alberto, che ha segnato la vita di tanti con il suo contagioso entusiasmo, allora è come se morisse una parte di noi”.

"La sua è stata una sovrabbondante passione educativa – ha aggiunto -. All'educatore non basta amare, vuole introdurre gli altri nell’amore. Don Alberto lo faceva, e faceva sentire importanti tutti coloro che incontrava”.

"La sorella Valentina ha detto che don Alberto era pronto – ha concluso -. Noi no. Noi non eravamo pronti”. Quindi l’invocazione: “Signore, aiutaci a dire il nostro amen, per poter anche noi un giorno insieme ai nostri cari defunti e a don Alberto saziarci della tua dolce presenza”.

(Unioneonline/D)

***

Chiesa gremita, in centinaia sul sagrato – Le foto (A.Serreli):

IL FERETRO IN CHIESA (di Mariella Careddu):

