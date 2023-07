Un oratorio, quello di Santa Vittoria a Sinnai, che cresce per numero di animatori e di chi lo frequenta.

Una realtà nel tessuto sociale di Sinnai. Quest'anno si è proposto con tantissime iniziative riuscendo anche a realizzare nuovi impianti sportivi nella parrocchia di Santa Barbara, ad autofinanziarsi con varie mostre-mercato del dolce e con la decima edizione di "CRE-GREST" che si chiude domani.

Con protagonisti 75 bambini, 30 animatori, 30 aiuto-animatori e 15 adulti e 2 seminaristi, tutti impegnati in due settimane di divertimento, esperienze e momenti di fede.

Dopo tre anni di Covid, si va nuovamente a pieno regime con tantissime attività: holy-color, schiuma party, giochi d’acqua, laboratorio creativo, sport, laboratorio di cucina e tante altre attività per intrattenere e far divertire i protagonisti di questo "CRE-2023". Dopo la scomparsa di don Alberto Pistolesi, nel dicembre del 2021, gli animatori si sono fatti forza cercando di mettere in pratica tutti gli insegnamenti che don Alberto ha trasmesso negli anni del suo mandato a Sinnai come parroco di Santa Barbara.

«Sicuramente – hanno detto animatori e seminaristi - l’insegnamento più importante dell’amicizia e del lavoro di squadra si concretizza nella collaborazione con l’oratorio di Santa Barbara, uniti da Gesù, dall’amicizia e dalla voglia di donare il proprio tempo gratuitamente al prossimo. Il tutto sotto la guida del parroco Padre Gabriele Biccai. Nonostante i suoi impegni, padre Biccai è stato presente durante le attività, divertendosi e facendo divertire sia i bambini che gli adulti».

“TuXTutti – e chi è mio prossimo?” sono il tema di quest’anno: «Ovvero la cura reciproca, data e ricevuta. Un tema che affrontiamo attraverso attività riflessive e letture bibliche, e giochi a tema adatti a tutti i bambini dai 3 anni fino ai 12 anni. Bambini che ci auguriamo continueranno il loro cammino di fede e servizio proprio come è già successo ai nostri animatori diventando, un giorno, i loro successori», concludono gli animatori.

