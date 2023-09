Sono stati appaltati oggi al Comune di Sinnai i lavori per la costruzione del nuovo caseggiato scolastico di via Caravaggio. Si aggiudicato i lavori un'impresa romana. L’investimento è di quasi 3 tre milioni e 500.000 euro. Al finanziamento PNRR di circa 3.200.000 euro si aggiunge un cofinanziamento comunale di 310.000 euro, cifra messa a disposizione dal Consiglio destinando parte dell'avanzo di bilancio.

La scuola tanto attesa sorgerà nei pressi della precedente che verrà presto demolita. I lavori dovrebbero iniziare a ottobre.

Il progetto prevede una scuola su due piani con al centro un ampio spazio polifunzionale, 120 metri quadrati per sette metri di altezza.

Attorno a questo spazio, sono disposte otto aule, su due piani, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, a cui si aggiungono la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio.

«L'idea progettuale – si legge in un comunicato - è nata in un clima di serena collaborazione tra la scuola e gli uffici comunali ed è stata trasformata in proposta progettuale tramite apposito concorso nazionale avviato dal ministero stesso. Il progetto finale è una struttura didattica all'avanguardia che risponde alla moderna visione della didattica e della vita scolastica».

Raffaele Serreli

