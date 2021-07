Il caseggiato scolastico di via Perra chiuso da un anno riaprirà il prossimo settembre per ospitare nuovamente i bambini delle materne e delle elementari. In Comune c'è stato un incontro con i genitori dei ragazzi per parlare proprio di questo.

"I lavori per la sistemazione dell'edificio – ha detto l'assessore alla Pubblica istruzione, Marta Sarigu – sono ripresi da alcuna settimana dopo una lunghissima pausa. Dovrebbero essere ultimati in tempo utile per il riavvio delle lezioni a settembre”.

Nell'ultimo anno i ragazzi sono stati ospitati nei caseggiati di via Sant'Isidoro e Libertà con la disponibilità di un pullmino per accompagnare parte degli iscritti nei nuovi caseggiati partendo dalla via Perra. I lavori prevedono la sistemazione del tetto, degli intonaci esterni e l'installazione dell'ascensore, lavori già effettuati.

© Riproduzione riservata