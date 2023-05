Scuole impegnate nel progetto “Spiagge e fondali puliti”, intervento formativo ideato dal Comune in collaborazione con il club Sub Sinnai, con l'adesione dei circoli didattici che hanno partecipato alle lezioni con numerose classi della scuola primaria e dell’infanzia.

In aula, alla presenza di alunni e insegnanti, gli istruttori della scuola subacquea di Sinnai, impegnata anche in Protezione Civile e nella salvaguardia dell’ambiente, sensibilizzano i giovanissimi alla cura e al rispetto dell’ambiente marino e costiero, favorendo attraverso filmati e immagini la conoscenza sulle specie più comuni che popolano gli ambienti, ma soprattutto informando e sensibilizzando sugli effetti che l’inquinamento produce sul mare e sugli impatti che questo produce anche sull’uomo.

Di particolare interesse le immagini del salvataggio di una tartaruga sul litorale. Vengono insegnate in aula anche le norme base di sicurezza per frequentare il mare come: evitare di immergersi dopo i pasti, il fare lo snorkeling e l’apnea in sicurezza alla presenza costante di un adulto, ma anche l’evitare che i rifiuti raggiungano il mare dalla terra ferma, cioè da fiumi, corsi d’acqua e spiagge.

