Oggi arrivano a Sinnai 80 ragazzi da Trieste: si tratta di migranti mediorientali, giunti in Italia sulla rotta dei Balcani e che dovrebbero rimanere in paese per circa due settimane. Saranno ospitati nella palestra di via Olimpia dopo che si sono concluse le operazioni di accoglienza con la sistemazione da parte della Croce rossa anche dei letti.

Tutto è iniziato con la richiesta da parte della prefettura per la disponibilità dei locali ai Comuni. È così spuntata la possibilità di utilizzare la palestra di via Olimpia. Non mancano le polemiche legate soprattutto alla mancanza di comunicazione sulla vicenda e anche sulla scelta di via Olimpia. I ragazzi sarebbero rimasti per tanto tempo a Trieste. Ora vengono smistati anche in Sardegna con la mobilitazione della prefettura che ha coinvolto i Comuni chiedendo ospitalità seppure per un periodo limitato.

Diversi ragazzi arriverebbero dalla Siria e da Paesi orientali. Nessuno è arrivato via mare ma come detto sulla rotta dei Balcani.

Raffaele Serreli

