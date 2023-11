Quartu vedrà completato il proprio sistema fognario. L’Egas ha dato l’ok ai lavori, per un investimento complessivo da oltre 8,6 milioni di euro.

«Con questo intervento», spiega il presidente Fabio Albieri, «riusciremo a dare una risposta concreta e tangibile alle esigenze di una comunità intera, come quella quartese. Siamo riusciti ad ottenere, con l’impegno dei nostri tecnici, risorse fondamentali dal Governo per far fronte all’aumento dei prezzi che rischiava di mettere al palo il lavoro portato avanti in questi anni». L’Egas, infatti, ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr da 25 milioni, che sarà ripartito – oltre che col comune di Quartu – anche con Castelsardo-Lu Bagnu, Sorso e Cagliari-Is Arenas: le risorse del Piano andranno a colmare l’insufficienza di fondi generata dall’impennata dei costi.

In particolare – degli 8,6 complessivi – 3,17 saranno coperti da Egas, mentre 1,8 da Abbanoa e 3,6 dai fondi Pnrr. I lavori così vedranno il completamento del primo lotto del sistema fognario nella “zona Musicisti”.

