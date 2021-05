Nel parco degli ulivi di Settimo San Pietro sono arrivati altri cinque ulivi donati da un privato e che hanno già trovato ospitalità nel monumentale parco alla periferia del paese.

Le nuove piante sono state trapiantate sull’area parco, lato via 1 Maggio, con l’utilizzo di un camion gru. Una operazione fatta sotto gli occhi di tanti curiosi e che riveste di verde una parte dell’area che era priva di ulivi.

Al donatore un grazie del Comune e sicuramente della popolazione. Davvero un bel gesto a beneficio di tutti. In precedenza era stata la curia a mettere a disposizione parte di quest’area di sua proprietà.

L’intera area come è noto è interessata da lavori che dovrebbero essere ultimati entro l’anno regalando un parco unico nella zona con almeno un centinaio di ulivi che fanno la storia di Settimo. In fase di realizzazione camminamenti, interventi in preparazione alla realizzazione di un prato verde, gradoni in legno nella parte confinante la Piazza chiesa.

Antonio Serreli

