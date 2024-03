Dal primo marzo Settimo San Pietro è senza pediatra. E le lamentale sono già arrivate. Il sindaco Gigi Puddu ha inviato oggi una lettera alla Asl, denunciando il problema e ricordando che nel paese risiedono ormai circa 7 mila abitanti, col trend demografico, al contrario di quanto avviene purtroppo nelle zone interne della nostra isola, che risulta essere in costante crescita.

«Si evidenzia con estrema preoccupazione», si legge nella comunicazione, «il disagio di tante famiglie residenti per l’assenza nel nostro Comune di medici pediatri dopo le dimissione della sanitaria che è stata in paese sino a venerdì scorso. Nell’ultimo anno molte famiglie di Settimo San Pietro sono riuscite con molti sacrifici a fronteggiare questa criticità rivolgendosi alla pediatra del vicino comune di Sinnai, che però ha annunciato il trasferimento a Sestu e Monastir dal 1 marzo 2024».

Il sindaco Puddu, ricorda alla Asl che «anche nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis non vi è disponibilità di pediatri: quelli presenti, sono massimalisti o prossimi al pensionamento. Vista l’importanza del diritto all’assistenza per le famiglie residenti e in particolare per la popolazione in età pediatrica, si richiede un tempestivo e concreto intervento da parte delle autorità competenti al fine di eliminare il grave disagio per la comunità di Settimo San Pietro».

