Una persona in ospedale in codice giallo e quattro auto coinvolte: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto stasera sulla provinciale 15, alla periferia di Settimo San Pietro. Il ferito, è stato tarsportato in abulanza in ospedale per gli accertamenti dopo contusioni riportate in un tamponamento che ha visto coinvolte le quattro auto. Sul posto sono arrivate una ambulanza e la Polizia locale dell'Unione del Comuni del Parteolla e del Basso Campidano che hanno effettuato i rilievi di legge.

Da alcuni mesi, il traffico sulla provinciale che unisce Sinnai a Settimo si è fatto particolarmente intenso a causa della chiusura della bretella che dalla circonvallazione porta a Sinnai dove si stanno ultimando i lavori di una nuova rotonda.

Sulla stessa circonvallazione appena una settimana fa c'è stato un altro incidente fra due auto con due feriti. Solo con la riapertura della bretella per Sinnai, la situazione potrà normalizzarsi col traffico meglio distribuito fra le due strade.

