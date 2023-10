Al via in Municipio a Settimo San Pietro la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani affidato alla Cosir.

Il 31 ottobre, il 7 e il 9 novembre, i sacchetti saranno consegnati nella mattinata dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio, dalle 16 alle 18. Il 3, il 6, l’8 e il 10 novembre, solo nella mattinata dalle ore 9 alle 12.

Ad ogni utente che presenterà la cartella della Tari relativa al 2022, verranno consegnate cinque mazzette di buste biodegradabili, un mazzetto di buste grigie per il secco, due mazzetti di buste per la plastica per utenze domestiche e non domestiche.

