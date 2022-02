Va a cercare asparagi e trova armi: è successo nelle campagne di Sestu, località “Sa matta manna”. Un 65enne del luogo, pensionato e incensurato, durante una passeggiata alla ricerca di asparagi ha ritrovato su un canale un fucile da caccia a canne congiunte (doppietta) di produzione artigianale, un fucile calibro 12 marca Benelli, un fucile semiautomatico marca Browning calibro 12 e un fucile calibro nome 9 marca Marocchi - modello Flobert.

Le quattro armi, in buono stato d'uso e manutenzione, sono risultate essere di provenienza furtiva in quanto rubate ad Assemini il 23 luglio scorso, come emerge da una denuncia presentata presso la locale Stazione carabinieri. Il legittimo proprietario potrà quindi recuperare tutti i fucili sottrattigli quella notte. Probabilmente le armi erano state occultate in quel luogo in attesa di poter essere successivamente adoperate o vendute.

© Riproduzione riservata