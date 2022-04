Nella notte a Sestu i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per detenzione e cessione di sostanza stupefacente un 54enne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo è stato sorpreso in via Verdi mentre cedeva ad un acquirente due dosi di cocaina, pari a 0,41 grammi complessivi. In tasca cento euro.

La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione e ha permesso di trovare altri 6,75 grammi sempre di cocaina suddivisa in 21 dosi, oltre a 4,96 grammi di cocaina ancora da tagliare, 400 euro suddivisi in banconote da 50, materiale vario per il confezionamento in dosi della droga e un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere versato al RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio. L'acquirente verrà invece segnalato alla Prefettura di Cagliari.

L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

