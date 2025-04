Incidente nella serata di ieri sulla sp 9, nel comune di Sestu. Coinvolti un camion e due auto, con il mezzo pesante che dopo lo scontro si è ribaltato su un fianc o.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto all’estrazione dalle lamiere del conducente di una delle due vetture: l’uomo è poi stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con due ambulanze. Il camion è poi stato rimesso in carreggiata con l’intervento di un’autogru.

Anche un’altra persona ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari ed è stata trasferita in ospedale. Le condizioni dei feriti non destano però preoccupazione.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Sestu per i rilievi di legge, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali. Chiusa e poi riaperta la strada per consentire le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi.

