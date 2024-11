58 incidenti stradali quest’anno finora a Sestu, un aumento rispetto ai 55 del 2023. Sono i dati forniti dalla Polizia Locale. Cifra impressionante in una cittadina. Sul banco degli imputati, distrazione, fretta, nervosismo. E anche l’alta velocità.

Giorgio Desogus, capitano della Polizia Locale, traccia una mappa delle strade più a rischio: «Via Monserrato, via Cagliari, via Vittorio Veneto, via Iglesias, sono direttrici di traffico, strade dritte dove più facilmente si verificano incidenti».

«Con l’università di Cagliari si sta lavorando al Piano Urbano del Traffico, che prevede di razionalizzare ulteriormente la circolazione e ridurre i punti di conflitto, aumentare gli attraversamenti pedonali rialzati e non si escludono colonnine per rilevare la velocità», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, anche assessore all’Arredo Urbano. Per la sindaca Paola Secci «una nostra priorità è l’educazione stradale nelle scuole».

