“Il fatto non sussiste”. È stato assolto in appello il consigliere comunale di Serramanna, Carlo Palher, condannato due anni fa a due anni di reclusione per calunnia.

La vicenda giudiziaria è legata ad un’accusa di falso mossa nei confronti di un vigile urbano in merito ad una richiesta di suolo pubblico presentata dal comitato di festeggiamenti di San Leonardo.

In primo grado, il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari aveva condannato il consigliere che aveva presentato in Procura un esposto contro l’agente della Polizia locale con l’accusa di aver modificato i documenti relativi alla richiesta di suolo pubblico, modificando i metri quadrati. Ora in appello Carlo Palhner è stato assolto con formula piena.

Francesco Pinna

