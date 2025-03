Comincia a dare i primi frutti la lotta agli incivili nel Parteolla grazie alla campagna di sensibilizzazione messa in campo dai Comuni e al potenziamento del controllo del territorio con l’ausilio di strumenti tecnologici avanzati.

La polizia locale ha individuato l’automobilista che qualche giorno fa ha abbandonato alcuni sacchetti di rifiuti lungo la circonvallazione di Serdiana. Decisiva la collaborazione di un privato cittadino che ha ripreso la scena con il suo telefonino e ha poi consegnato il video in forma anonima agli agenti della polizia locale.

Per contrastare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da alcuni mesi nel territorio di Serdiana sono state installate alcune foto trappola. In arrivo per il responsabile una multa salata. L’abbandono di rifiuti rappresenta un grave illecito amministrativo, con sanzioni che possono arrivare fino a 10mila euro e che, nei casi più gravi, può configurare reati di rilevanza penale.

