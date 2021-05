Verrà inaugurato domani, sabato 15 maggio, l’hub vaccinale di Senorbì, a disposizione dell’intera Trexenta. La struttura, allestita all’interno della palestra comunale di via Nenni (vicino agli impianti sportivi), garantirà a regime diverse centinaia di somministrazioni al giorno. I medici di medicina generale hanno dato la loro adesione al progetto, potranno quindi vaccinare i loro pazienti in una struttura adatta che consentirà di dare una forte accelerata al piano di immunizzazione dei cittadini della Trexenta.

La struttura sanitaria è dotata di un punto accoglienza con l’area per le accettazioni (con gli spazi dedicati all’anamnesi dei pazienti, qualora non arrivassero con la documentazione già pronta) e una sala osservazione. È stata allestita un’area vaccinazioni formata da un corpo centrale in cui sono disposti diversi box e un’area emergenza con uno spazio dedicato alla gestione degli eventi avversi lievi e moderati.

Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Pireddu, domani verranno somministrate le prime dosi del vaccino a circa 260 persone: pazienti fragili (principalmente appartenenti al dipartimento di salute mentale e pazienti con dipendenze) e caregivers. Seguiranno domenica le vaccinazioni ai cittadini agli ultraottantenni, in base agli appuntamenti presi su prenotazione.

© Riproduzione riservata