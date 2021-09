L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 276mila euro per realizzare una serie di lavori per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento impiantistico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì.

In particolare il progetto approvato dalla Giunta prevede l’esecuzione degli interventi finalizzati all’eliminazione dei rischi, all’ottenimento della certificazione di agibilità delle scuole e all’adeguamento della normativa antincendio. Investimenti che riguarderanno la scuola dell’infanzia, elementari e medie. Soldi stanziati dal ministero per lo Sviluppo economico.

"Dal giorno del nostro insediamento abbiamo immediatamente avviato una serie di progetti attraverso i quali rendere più accoglienti e moderni gli edifici scolastici", dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Sono già stati realizzati di recente una serie di interventi per la messa in sicurezza e manutenzione della scuola media di via Campioni. C’è un altro importante progetto del Comune che prevede l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle coperture degli edifici scolastici.

