Il diploma si potrà conseguire anche con i corsi serali. Una grande opportunità per tutti quei lavoratori che non hanno terminato gli studi quando erano ragazzi e vorrebbero ora raggiungere l’ambito obiettivo della maturità, ancora meglio se frequentando corsi scolastici dal sicuro – o quasi – sblocco professionale.

Sono aperte a Senorbì le iscrizioni ai corsi serali 2023-2024 per conseguire il diploma in Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale (valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio) e Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale dell’Istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi.

A promuovere l’iniziativa è il Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti (Cpia): le lezioni si terranno nella sede centrale dell’Einaudi in Piazza del Popolo e nella sede staccata di via Carlo Sanna 1.

L’orario delle lezioni è pensato per venire incontro alle esigenze e alle difficoltà dei lavoratori: dal lunedì al venerdì, tutte le sere, dalle 18.30 alle 23.15. Inoltre il corso prevede il riconoscimento dei crediti (riduzione delle ore di frequenza) per chi è già in possesso di titoli o di competenze acquisite in altri contesti.

La scuola serale permette a chi ha già un'occupazione lavorativa, di poter seguire un percorso di studi finalizzato al conseguimento del diploma. Si rivolge in particolare a lavoratori che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa, fare carriera o cambiare lavoro.

