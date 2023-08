Quattro auto in fiamme nella notte a Selargius. È accaduto in via Oristano.

Le fiamme si sono sviluppate prima su una Fiat Punto, estendendosi poi su una Cinquecento e quindi su una Dacia e su una Renault. I primi due mezzi sono andati distrutti; gli altri due sono rimasti parzialmente danneggiati.

L'allarme è stato dato da automobilisti di passaggio con l'arrivo dei Vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, potrebbero essere state provocate da un cortocircuito sulla Fiat Punto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che, coordinati dal capitano Ignazio Cabras, hanno già raccolto diverse testimonianze. Ma tutto sembrerebbe escludere la pista del dolo.

