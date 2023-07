Selargius festeggia una nuova centenaria, Laura Saba, che oggi ha raggiunto il traguardo del secolo di vita.

«È un giorno di festa per la nostra comunità – ha scritto nella sua pagina Facebook il sindaco Gigi Concu, con tanto di foto della nonnina che vive in città – Una super centenaria perché la nostra concittadina Laura Saba il secolo lo ha raggiunto solo per l’anagrafe: ha la mente velocissima, gli occhi arzilli e una lucidità da far invidia ai giovani».

Ogni mattina la lettura de L’Unione Sarda, e dopo pranzo l’immancabile appuntamento con il tg di Videolina per tenersi aggiornata su cosa succede a Selargius.

Nonna Laura è arrivata in città a undici anni di ritorno dalla Francia dove la famiglia, selargina, si era trasferita per lavoro. «Qui è cresciuta, mettendo al mondo sette figli che non la lasciano sola un istante», racconta Concu. Accanto a lui, alla festeggiata e alla sua famiglia, oggi c’era anche la consigliera comunale Marianna Mameli.

© Riproduzione riservata