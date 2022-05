Sei auto coinvolte nell’ennesimo incidente stradale sulla statale 554 all’altezza dell’incrocio con la via Nenni in territorio di Selargius. Tre gli automobilisti feriti, trasportati in ospedale al Brotzu e al Santissima Trinità.

Sarebbero tutti abbastanza gravi, ma sulle loro condizioni non si hanno ancora notizie certe.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Uno, una Fiesta, una C3, una Opel, una Ford e un’Alfa Romeo. L'allarme è stato immediato con l'arrivo delle ambulanze, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale di Selargius che ha dato il via ai rilievi di legge.

Il maxi tamponamento si è verificato in direzione Monserrato, lunghe code e traffico in tilt in direzione Cagliari.

