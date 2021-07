Il solito incidente senza feriti gravi e la strada diventa un serpentone di auto: è successo anche questa sera sulla statale 554 con una infinità di auto costrette in fila ed a lunghe attese e con pesantissimi disagi per gli automobilisti.

Sulla dinamica dell'accaduto non si hanno ancora notizie certe, è comunque rimasta coinvolta una moto con ferite non gravi per il conducente.

Quel che è certo è che l'incidente è accaduto proprio nella ora di punta con la 554 presa d'assalto da automobilisti che improvvisamente sono stati costretti a rallentare e poi a fermarsi a lungo per superare l'ostacolo.

Sul posto una ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

