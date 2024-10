Paura a Selargius.

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri in serata in un appartamento di via Liguria: la cucina era invasa dalle fiamme, probabilmente scaturite da un tegamino d’olio bollente.

Il Comando di Cagliari ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento con il supporto di un’autobotte. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere il rogo, facendo uscire il fumo, mettendo in sicurezza la struttura e verificando le condizioni dell’appartamento sottostante.

In casa c’erano una donna di 61 anni e sua figlia, fortunatamente illese e ospitate per precauzione da un parente per la notte.

(Unioneonline)

