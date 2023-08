Sono in gravi condizioni, una in pericolo di vita, due anziane sorelle che questa mattina sono state travolte da un’auto mentre attraversavano in via Trieste, a Selargius, a poca distanza dalle Poste.

Stando alle prime informazioni, che devono ancora essere confermate dai rilievi della polizia locale, le due erano sulle strisce quando sono state investite da un veicolo guidato da una donna. L’automobilista dopo l’impatto si è subito fermata per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze. La Mike 53 ha trasferito la ferita in condizioni più critiche al Brotzu: ha riportato traumi facciali e alla testa, all’arrivo dei medici era incosciente. La sorella è stata presa in carico da un mezzo di Sinnai Soccorso, per il trasferimento al Policlinico. A entrambe è stato assegnato il codice rosso.

© Riproduzione riservata