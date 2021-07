Incidente nella via Leonardo da Vinci sulla litoranea tra Quartu e Villasimius. Coinvolte due auto e un motociclista di Quartu di 46 anni, finito in ospedale in codice rosso. Non corre però pericolo di vita.

L’uomo ha riportato fratture e altre ferite.

Da una prima ricostruzione, viaggiava in direzione Quartu quando è finito a terra con la sua moto dopo essere entrato in collisione con due auto.

Immediati i sccorsi col successivo ricovero al Brotzu.

Codice giallo, invece, per il conducente di una delle due auto coinvolte nell'incidente.

Sulla dinamica a tarda ora stavano ancora operando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che avevano appena rilevato un altro incidente sulla 125. La dinamica e le responsabilità sono ancora tutte da chiarire. ovviamente il traffico è andato in tilt.

