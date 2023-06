Incidente con auto ribaltata questa mattina in via Sanna Corda, a Sinnai. Il bilancio è di una donna ferita, che non sarebbe in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista stava percorrendo la discesa a bordo di una Punto quando all’altezza dell’incrocio con via Spano un’altra auto, una Polo, guidata da un giovane, le è arrivata addosso.

L’impatto è stato violento e il veicolo è finito ruote all’aria, ma per fortuna la donna ha riportato solo varie contusioni che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori del 118.

