Giornata impegnativa per la Polizia locale di Sinnai, impegnata nel controllo delle due località balneari di Solanas e Torre delle Stelle. Una pattuglia è intervenuta a Solanas per rilevare un incidente stradale verificatosi sulla S.P. 17 , proprio in corrispondenza del distributore di carburanti.

Due i veicoli coinvolti nel sinistro i cui conducenti, rispettivamente di anni 50 e 51, sono stati accompagnati al pronto soccorso per le lesioni riportate. Le loro condizioni non sono gravi.

«L'incidente - ha spiegato il Tenente Francesco Orrù, vice comandante della Polizia locale di Sinnai che ha coordinato i rilievi – ha coinvolto due auto: una si è immessa sulla carreggiata, in uscita dal distributore di carburanti , collidendo con un'altra macchina in fase di sorpasso verso Villasimius». Gravi i disagi per la circolazione stradale in questi giorni è particolarmente intensa.

«Pur con un organico ridotto – riferisce il Comandante Giuseppe Fiori – stiamo riuscendo a garantire un servizio di presidio delle due spiagge di Solanas e Genn’e Mari». «I rilievi sulla strada dopo un incidente, aggiunge Fiori- rallenta la nostra presenza aa nelle aree adiacenti le spiagge, ove inevitabilmente, complice la limitata disponibilità di aree destinata alla sosta, si creano pericolosi ingorghi, in particolare a Genn’è Mari».

