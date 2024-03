Un viaggio alla scoperta delle bellezze naturalistiche del parco di Villa Siotto, passando per Monte Gravellusu, sino a scoprire la parte più arcaica di Sarroch, dove troneggia il nuraghe Sa domu e s’orcu.

Domenica 17 marzo, con ritrovo alle 9 davanti alla chiesa di Santa Vittoria, si terrà l’escursione che permetterà ai visitatori di scoprire uno degli angoli più suggestivi del territorio.

Per chi sceglierà di trascorrere le quattro ore alla scoperta del parco che circonda la splendida Villa Siotto, per poi raggiungere in fine il nuraghe, ci sarà anche la possibilità di godere appieno della visita esperienziale praticando odaka yoga all’inizio dell’escursione.

Durante la camminata sarà possibile ammirare la bellezza dei fiori del parco, come le fresie, gli asfodeli, gli anemoni, la lavanda e il gladiolo africano.

La guida ambientale Greka Collu, organizzatrice dell’evento, introduce l’appuntamento: «Nella Sarroch che non ti aspetti, è possibile trovare un paesaggio che attende l'arrivo della primavera, una natura che a dispetto della forte attività antropica si manifesta in tutto il suo splendore, ed è capace di offrire colori e profumi che rilasseranno la mente. Guidati dalla voce di Giada, ascolteremo la natura e il nostro corpo, che in armonia con il nostro respiro ci permetterà di godere di questa esperienza».

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 340-2356878.

