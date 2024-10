Un flash mob, una sfilata alla luce delle torce, musica e tanto divertimento: Sarroch si prepara ad affrontare la notte di Halloween con una serie di momenti dedicati a grandi e bambini.

L’appuntamento, che si terrà giovedì a partire dalle 17,30, è organizzato dall’associazione Shark Smile in collaborazione con il centro commerciale naturale S’Arrocca e la palestra Winner body. Grandi e piccini potranno partecipare a una serie di attività coinvolgenti, tra sfilate in costume, flash mob e molto altro. Un trucco spaventoso per trasformarsi in mostri o zombie, una merenda in compagnia, e poi il raduno alle 19 a Villa Siotto, che precederà la passeggiata nel bosco con le torce e il flash mob Thriller, ispirato al successo intramontabile di Michael Jackson. Dopo la sfilata del carro di Halloween e i balli per le strade e nelle piazze del paese, l’allegra carovana si trasferirà a Foxi, dove all’osteria Su Mari e s’Olia si terrà la festa in maschera.

