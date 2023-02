Non smette di stupire l’Accademia pugilistica Sarroch: grazie al suo settore giovanile, la società del presidente Ottavio Martis per il secondo anno di fila è vice campione d’Italia, un risultato storico per la Sardegna.

Nel 2022 i bambini dell’Accademia hanno partecipato a tutte le attività organizzate dalla Federazione pugilistica, sia in ambito regionale che nazionale, collezionando una serie di successi. Degne di nota le partecipazione alle finali nazionali di Roseto degli Abruzzi e Chianciano Terme, dove i bambini di Sarroch hanno fatto incetta di medaglie. Plaude ai successi raccolti dall’Accademia pugilistica anche il Comune.

«Questa società conferma il lodevole risultato già ottenuto l’anno scorso, che mette in evidenza il costante impegno e lavoro che svolgono i preparatori atletici e la società, sempre supportati e seguiti dalle famiglie dei ragazzi – dice il consigliere comunale con delega allo Sport, Matteo Argiolas -, per l’amministrazione comunale l’Accademia pugilistica è motivo di grande orgoglio, non solo per il mero valore sportivo, ma soprattutto per il valore sociale che riesce a trasmettere ai propri atleti e a tutta la comunità. L’accademia pugilistica è una realtà radicata nel nostro territorio, che parla di sport ed inclusione a tutti i livelli: il risultato ottenuto sarà da ulteriore stimolo per perseverare su questa strada».

