«Ho messo il corpo di mia madre nel freezer perché quando è morta sono stato preso dal panico: i 500 euro di pensione erano l’unica fonte di sostentamento».

Questo, in estrema sintesi, quanto sostenuto da Sandro Mallus, 55 anni di Sarroch, davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa aggravata.

Il 28 agosto dello scorso anno i carabinieri avevano scoperto che l’uomo, dopo la morte dell’anziana madre, l’avrebbe nascosta nel freezer per continuare a ritirare la sua pensione per circa due anni.

Questa mattina, difeso dall’avvocata Michela Zanda, il 55enne è stato sentito dal pubblico ministero che sta chiudendo l’indagine. Gli accertamenti della Procura avrebbero dimostrato che non c’è stata violenza e che Rosanna Pilloni, 78 anni, sarebbe morta per cause naturali. Oggi l’ammissione e la ricostruzione dell’accaduto da parte del figlio.

Al magistrato l’uomo ha detto di aver deciso di nascondere il corpo perché i 500 euro di pensione della madre erano l’unica fonte di sostentamento per entrambi.



