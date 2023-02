Torrenti, canali naturali e artificiali: mezzi meccanici in azione nei corsi d’acqua minori di Sarroch per garantire la sicurezza del territorio. Il Comune ha dato il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria per ripulire gli alvei dei corsi d’acqua secondari e i canali che si trovano nel centro urbano e nelle periferie. L’obiettivo dei lavori è quello di garantire il regolare deflusso delle acque e attenuare gli effetti provocati dalle precipitazioni di elevata intensità: i lavori, inoltre, dovrebbero ridurre i rischi di esondazione e di erosione delle sponde.

Gli interventi riguardano in particolare rio Sirboneddu, rio Su Genniauri, rio Is Cannas e Rio Su Spagnolu. Il progetto di manutenzione straordinaria consiste principalmente nella rimozione di eventuali ostruzioni in alveo, nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, nella ripulitura di rifiuti solidi e nella movimentazione dei sassi in punti isolati dell'alveo.

© Riproduzione riservata