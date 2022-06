Il sindaco di San Vito Marco Siddi ha proclamato per oggi il lutto cittadino per la morte di Giovanni Luigi Lai, per tutti Gigi, dipendente dell’amministrazione comunale.

Geometra di grande esperienza nella gestione dei lavori pubblici e del patrimonio comunale, Gigi Lai è deceduto a causa di una grave malattia.

Si è adoperato fino all'ultimo nelle mansioni assegnate col consueto impegno e dedizione.

Il sindaco lo ha definito "una figura straordinaria, onesta e con spirito di servizio, anche durante i momenti più difficili”.

Lo stesso Siddi ha voluto esprimergli “un sincero grazie insieme alle più sentite condoglianze per i familiari a nome della giunta, dei consiglieri comunali e di tutti i colleghi dipendenti del comune”.

© Riproduzione riservata