Domenica 22 dicembre a Mandas si celebra l’ultimo appuntamento con “Saboris Antigus: il Natale tra i sentieri del grano”, rassegna dedicata al buon gusto e all’artigianato tra le più amate in Trexenta. In programma assaggi e degustazioni, laboratori, dimostrazioni, mostre, bancarelle, esposizioni e rievocazioni. Madrina di questa edizione è la soubrette e attrice Anna Falchi.

Questo il programma della giornata: alle 8 la santa messa nella chiesa di Santa Vitalia; alle 9 partenza dalla stazione di Monserrato de Su trenu de is Saboris Antigus, all’arrivo a Mandas accoglienza alla stazione ferroviaria e visita alla Locomotiva Breda, al busto di Lawrence, alla pianta monumentale nell’attiguo boschetto e alla statua di Gigi Riva; alle 9.30 nel centro storico l’apertura della manifestazione; alle 9.45 nel palazzo municipale apertura della mostra “Militaria” a cura dell’associazione “Cavalieri dell’antica locanda” di Gianni Cannas, con il saluto degli archibugieri ducali, a seguire, partenza del corteo della Corte ducale e arrivo nel compendio medioevale di Sant’Antonio, sistemazione del cippo, gabbia del condannato e delle insegne della giustizia ducale (“Ancu ti currat sa giustizia”).

Dalle 10 esibizioni itineranti a cura dell’associazione Launeddas del Sinis e dell’associazione culturale Sonus Insulae Sardinia di Villaputzu. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, l’apertura della Casa di Babbo Natale in via Cagliari a cura dell’Associazione Kreos; nel Monte Granatico e in via Roma laboratori di pasta fresca e di ricette tradizionali con degustazione a cura della Pro Loco di Mandas e delle Acli. Dalle 10.30, nell’ex Palazzo Ducale, la coniatura delle antiche monete a cura dei Balestrieri di Iglesias; il corteo medioevale con balestrieri e musici; nel pomeriggio esibizione del tiro con la balestra.

Dalle 11 animazione e intrattenimento per bambini in Piazza 150 Unità d’Italia; alle 11 in Piazza IV Novembre la mostra "Xilografia: dall’incisione alla stampa a mano", a cura di Nicolino Sirigu; alle 11.15 nel compendio medioevale Sant’Antonio la seconda edizione di sa Murra de is pipius, a cura di Davide Perra e Cristian Spano; alle 11.30 in Piazza IV Novembre esibizione degli allievi della Scuola Civica di Mandas “Luigi Boccherini”; alle 11.45 nel compendio medioevale i Contus antigus “Fogu, fogu” a cura dell’associazione “Cavalieri dell’antica locanda” di Gianni Cannas. Importantissimo appuntamento alle 12.15, nella sala conferenze della biblioteca, dove si terrà la cerimonia di conferimento della terza edizione del Premio La Spiga d’oro a Sergio Zuncheddu, editore de L’Unione Sarda.

Dopo la pausa pranzo (alle 13 nel Monte Granatico la Pro loco propone Su Prangiu de Is Antigus) la manifestazione prosegue con i laboratori del gusto, le degustazioni, l’intrattenimento per i più piccoli, la musica con il complesso Kantidos e la partecipazione straordinaria di Anna Falchi, la Novena di Natale e lo spettacolo pirotecnico. Durante la giornata visite guidate nello storico Caseificio Garau e dimostrazione de Su casu a s’antiga, la lavorazione tradizionale del formaggio a cura dei pastori di Mandas e dimostrazione della lavorazione del torrone.

