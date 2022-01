Intervento dei Vigili del Fuoco di Mandas, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio che si è sviluppato in un ripostiglio e in un deposito attrezzi nel cortile di un’abitazione in via Tirso a Siurgus Donigala.

Gli operatori, giunti sul posto con un'autopompa e un'autobotte, hanno spento l'incendio che ha coinvolto una caldaia alimentata a gas, una lavatrice, altri elettrodomestici vari e attrezzi.

Tra le fiamme sono state localizzate, raffreddate e messe in sicurezza alcune bombole di GPL.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.



