Nuovo appuntamento col vaccino sabato al Palazzetto dello sport di Maracalagonis per la somministrazione delle secondi dosi del vaccino Pfizer per chi ha ricevuto la prima dose il 29 maggio. Possono essere vaccinati anche gli utenti che sabato scorso non si sono presentati per la seconda dose. Per tutti l'appuntamento è dalle 8,30 alle 14.

Chi ha la seconda dose di vaccino Pfizer prenotata la prossima settimana in qualunque altro Hub e vorrebbe eventualmente anticipare nell'Hub di Maracalagonis, può inviare tutti i suoi dati (data prima dose, data seconda dose programmata, data di nascita, residenza, telefono) alla seguente mail: secondadose.vaccino@gmail.com. Chi ha i requisiti, può essere inserito in una "lista di riserva". Saranno contattati telefonicamente solamente in caso di avanzo dosi programmate.

La priorità verrà decisa dai medici vaccinatori in base alla età. Occorre portare con sè la tessera sanitaria e il documento della prima vaccinazione.

© Riproduzione riservata