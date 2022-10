Un 36enne di Sinnai arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Le manette sono scattate 12 anni dopo i fatti: il Tribunale di Cagliari ha infatti emesso un ordine di carcerazione per far espiare all’uomo la pena residua di 4 anni di reclusione per un “colpo” messo a segno il 19 ottobre 2010, proprio a Sinnai.

Il 36enne è stato quindi raggiunto dai carabinieri, che lo hanno preso in consegna trasferendolo nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata