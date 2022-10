Un ragazzo di 25 anni originario del Mali al lavoro nei campi senza contratto.

Sanzione da 3.500 euro nei confronti del titolare di un’azienda agricola di Monastir.

I controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari erano mirati proprio al contrasto del caporalato e del lavoro nero in agricoltura: sul posto i militari hanno trovato oltre al proprietario, un imprenditore incensurato di 38 anni, quattro dipendenti che lavoravano sui terreni dell’azienda.

Uno di questi, il 25enne – disoccupato e incensurato – non aveva contratto. Per questo è scattata una sanzione. I carabinieri effettueranno ulteriori accertamenti per verificare se ci siano altre violazioni.

(Unioneonline/L)

